Anvisa aprova uso do antiviral Remdesivir contra Covid-19

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta sexta-feira (12) o uso do antiviral remdesivir como o primeiro medicamento a ter recomendação em bula para pacientes com o novo coronavírus, segundo a CNN . Quando foi infectado, no fim de setembro, o ex-presidente dos EUA Donald Trump fez uso do antiviral para se tratar seguindo orientação de sua equipe médica.

O remdesivir recebeu em outubro aprovação nos Estados Unidos da FDA (Food and Drug Administration, órgão equivalente à Anvisa) para uso como medicamento oficial para o tratamento da Covid-19.

Em novembro, porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas orientações contínuas sobre os medicamentos contra Covid-19 e desaconselhou o uso remdesivir para tratar pacientes hospitalizados, independentemente da gravidade da doença.

“O estudo Solidarity fornece a grande maioria das informações em todo o mundo sobre o impacto do remdesivir e do interferon na mortalidade e na necessidade de ventilação. O estudo descobriu que remdesivir, hidroxicloqoquina, lopinavir ou ritonavir e interferon têm pouco ou nenhum efeito na mortalidade de pacientes hospitalizados”, escreveu a OMS, em nota.

De acordo com a atualização que deu base à aprovação pelo FDA, publicada na revista médica BMJ, as evidências não sugeriam que o remdesivir afetava o risco de morte por Covid-19 ou necessidade de ventilação mecânica, entre outros resultados importantes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.