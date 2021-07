Anvisa autoriza testes clínicos de mais duas vacinas contra a Covid-19

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (14) duas novas pesquisas clínicas no país com candidatas a vacinas contra Covid-19. O primeiro imunizante vem sendo desenvolvido pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas e o segundo, uma nova vacina da AstraZeneca, visa fornecer proteção também a uma variante do coronavírus identificada originalmente na África do Sul.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo , além do Brasil, a vacina chinesa será testada na China, México, Bangladesh e Malásia, com um total de 34.020 participantes. Destes, 7.992 devem ser acompanhados no Brasil em quatro estados: Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Já o novo imunizante da AstraZeneca, com a tecnologia de vetor adenovírus recombinante — a mesma usada na vacina que já é aplicada hoje no país - , serão feitos testes, além do Brasil, no Reino Unido, África do Sul e Polônia, com 2.475 participantes. No Brasil, a previsão é que 800 pessoas participem dos testes, nos estados da Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

