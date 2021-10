Anvisa autoriza testes com células tronco para tratar pacientes com Covid-19

A pesquisa foi também aprovada pelo Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), do Ministério da Saúde edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta sexta-feira (1) a realização de testes de fase um e dois com células tronco para tratar pacientes com quadro de pneumonia viral em decorrência da Covid-19.

Também nesta sexta-feira, outra boa notícia animou a luta contra a pandemia: o remédio oral experimental da Merck Sharp & Dohme (MSD) contra Covid-19 diminuiu em cerca de 50% a chance de hospitalização ou morte em pacientes, de acordo com os resultados provisórios de testes.

A pesquisa com células tronco foi também aprovada pelo Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), do Ministério da Saúde. O objetivo principal é avaliar a segurança do tratamento.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE