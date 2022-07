Anvisa autoriza uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos

O imunizante foi primeiro autorizado para pessoas de 3 e 4 anos no Brasil edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quarta-feira (13), o uso emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. O imunizante foi primeiro autorizado para pessoas de 3 e 4 anos no Brasil, de acordo com o portal G1. A Pfizer está disponível para as crianças de 5 anos.

A CoronaVac estava liberada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos desde janeiro deste ano.

A vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil começou no dia 14 de janeiro.

