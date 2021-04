Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel de anticorpos contra Covid

Os medicamentos casirivimabe e imdevimabe (Regn-CoV2) devem ser administrados juntos por infusão intravenosa. O tratamento foi indicado para adultos e pacientes pediátricos (com 12 anos ou mais que pesem no mínimo 40 kg) que não precisam de suplementação de oxigênio edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira (20) o uso emergencial, contra a Covid-19, de uma combinação de casirivimabe e imdevimabe (Regn-CoV2), dois remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche e que bloqueiam a entrada do vírus na célula. É o segundo medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o remdesivir.

De acordo com o portal G1, os medicamentos devem ser administrados juntos por infusão intravenosa. O tratamento foi indicado para adultos e pacientes pediátricos (com 12 anos ou mais que pesem no mínimo 40 kg) que não precisam de suplementação de oxigênio.

Os remédios não são recomendados para pacientes graves, nem para prevenção da Covid-19.

Os medicamentos já foram aprovados para uso emergencial nos Estados Unidos, Canadá e Suíça. Também teve recomendação de uso pela agência europeia de medicamentos (EMA).

