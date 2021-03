Anvisa concede certificado de boas práticas a fabricantes da Janssen e Sputnik V

O certificado garante que as farmacêuticas Janssen-Cilag e Inovat Indústria Farmacêutica/União Química cumprem com as boas práticas necessárias para assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos imunizantes edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu nesta terça-feira (30) certificados de boas práticas à Janssen-Cilag Farmacêutica, fabricante da vacina Janssen, contra Covid-19, e à Inovat Indústria Farmacêutica/União Química, fabricante da Sputnik V.

O certificado é mais um passo na direção da obtenção do registro de medicamentos biológicos e atesta que as farmacêuticas cumprem com as boas práticas necessárias para assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos imunizantes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.