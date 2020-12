Anvisa dá prazo de 10 dias para avaliação de vacinas e diz que registro estrangeiro não vale para o Brasil

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a autorização de uso de imunizantes por órgãos reguladores internacionais não afeta o andamento do processo no Brasil edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou nesta segunda-feira (14), por meio de nota, que os pedidos de autorização para uso emergencial da vacina contra Covid-19 serão analisados e respondidos em até dez dias após a solicitação.

A agência ainda esclareceu que somente imunizantes desenvolvidos por "empresas que venham apresentando dados para a Anvisa e possuem ensaios clínicos em condução no Brasil" poderão receber a aprovação em caráter emergencial.

Segundo a Anvisa, a autorização de uso de vacinas por órgãos reguladores internacionais não vai interferir nas decisões da agência brasileira. "A Anvisa dispõe de acordos de confidencialidade com as principais autoridades reguladoras estrangeiras. Não é previsto nesses acordos, entretanto, que as informações submetidas diretamente pelos fabricantes a uma autoridade reguladora possam ser automaticamente remetidas pela autoridade reguladora, diretamente à Anvisa".

