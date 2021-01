Anvisa decide nesta sexta se libera mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac

A Anvisa já autorizou o uso de 6 milhões de doses importadas da China. Agora, a agência vai deliberar sobre as doses produzidas pelo Instituto Butantan edit

247 - A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne na sexta-feira, 21, para decidir se libera mais um lote de 4,8 milhões de doses da CoronaVac para uso emergencial no Brasil, avaliando a eficácia e a segurança, as boas práticas de fabricação e eventuais efeitos adversos em voluntários que testaram a vacina.

No último domingo, 17, a Anvisa autorizou o uso de 6 milhões de doses importadas da China.

Agora, a agência vai deliberar sobre as doses produzidas pelo Instituto Butantan - que através de uma parceria com a farmacêutica chinesa que desenvolveu a vacina, a Sinovac, produz o imunizante no Brasil.

