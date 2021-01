Anvisa autoriza uso emergencial de segundo lote da CoronaVac

247 - Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizaram nesta sexta-feira (22), por unanimidade, o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac.

A medida teve os votos favoráveis de Meiruze Sousa Freitas (relatora), Rômison Rodrigues Mota, Alex Machado Campos, Cristiane Rose Jourdan e do presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres.

“Uma vacina segura, capaz de prevenir e reduzir mortalidade causada por essa doença, pode ser autorizada para uso emergencial. Em especial pelo contexto da pandemia, onde não há medicamentos registrados na vacina com indicação para tratamento”, disse a relatora Meiruze Freitas.

No último domingo (17), a Anvisa liberou 6 milhões de doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford.

O lote autorizado nesta sexta-feira é mais uma vez de vacinas do Butantan. Elas foram processadas e envasadas pelo instituto no Brasil, diferentemente das anteriores, que já vieram prontas da China. Há também mudança na embalagem. A vacina do Butantan é produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O conhecimento liberta. Saiba mais