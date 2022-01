Anvisa libera CoronaVac para crianças acima de 6 anos e campanha de vacinação vai reacelerar no País

Uso emergencial da vacina CoronaVac contra Covid-19 foi aprovado em crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e sem comorbidades edit

Apoie o 247

ICL

247 - A maioria da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial da vacina CoronaVac contra Covid-19 para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e sem comorbidades. A dosagem recomendada é a mesma utilizada na vacinação de adultos.

Em seu voto, a relatora do tema na agência, Meiruze Freitas, já havia sinalizado que a vacina teria o uso aprovado pela agência, como recomendado pela área técnica. A inclusão da CoronaVac no Plano Nacional de Imunizações (PNI) depende de uma decisão do Ministério da Saúde. A expectativa é que o imunizante reacelere a vacinação em todo o país.

Um dos entraves, porém, são as seguidas manifestações de Jair Bolsonaro (PL), que tem se manifestado contra a vacinação e já criticou diretamente a CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE