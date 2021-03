Anvisa nega pedido do Ministério da Saúde e barra importação da Covaxin

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou nesta quarta-feira (31) pedido feito pelo Ministério da Saúde para autorização excepcional de importação e distribuição da vacina Covaxin, contra Covid-19, desenvolvida pela empresa indiana Bharat Biotech. Na mesma reunião, a Anvisa concedeu autorização de uso emergencial da vacina da Janssen.

A pasta havia solicitado à Anvisa autorização para que pudesse importar ao Brasil doses da Covaxin, mesmo sem permissão para uso concedido pela agência.

A Anvisa afirmou que não foram entregues todos os documentos necessários para conceder a permissão de importação, tais como dados técnicos sobre a vacina, certificado de liberação dos lotes importados e licença de importação. O relator da proposta, diretor Alex Machado Campos, disse haver também divergência quanto à quantidade de doses e prazo de validade dos produtos.

Em fevereiro, o ministério firmou acordo com a Precisa Medicamentos, que tem uma parceria com a Bharat, para obter 20 milhões de doses do imunizante.

