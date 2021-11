Anvisa recomenda restrições para voos da África do Sul e mais cinco países após nova variante

Restrições envolvem a África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue por conta de uma nova variante do SARS-CoV-2, a B.1.1.529, que já registra mais de 50 mutações edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta sexta-feira (26), uma nota técnica recomendando que o governo Jair Bolsonaro adote medidas de restrições para voos e viajantes originários de parte da África, em função da identificação de uma nova variante do SARS-CoV-2, a B.1.1.529. Segundo a nota técnica, as restrições envolvem a África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

"É uma variante que possui características mais agressivas e que, obviamente, requer das autoridades sanitárias mundiais medidas imediatas. É exatamente o que fizemos há poucos minutos. Já enviamos nossas notas técnicas para os ministérios da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura e Justiça no sentido que voos vindos desses países, são países localizados no sul do continente africano, sejam temporariamente bloqueados, não venham para o Brasil", disse o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, em entrevista à GloboNews, de acordo com o G1.

Ainda segundo ele, nenhuma medida restritiva contra o coronavírus é totalmente eficaz, mas o governo precisa adotar medidas neste sentido para evitar novas ondas da Covid-19. "A prevenção deve ser feita agora. Quando se perde o tempo de prevenção, entramos no tratamento. Tratamento é aquilo que já vimos: são UTIs lotadas, famílias sendo ceifadas. Não há sentido em aguardar esse tipo de coisa”, afirmou Barra Torres.

PUBLICIDADE

"A prevenção deve ser feita agora. Quando se perde o tempo de prevenção, entramos no tratamento. Tratamento é aquilo que já vimos: são UTIs lotadas, famílias sendo ceifadas. Não há sentido em aguardar esse tipo de coisa. É claro que, se surgirem informações outras que nos levem a rever esse assessoramento, faremos", afirmou Barra Torres. “Mesmo com tudo feito, por algum mecanismo, por alguma brecha, essa variante pode acabar se materializando em nosso país. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance", completou."

Na quinta-feira (26), a Anvisa já havia recomendado que o governo exigisse o certificado de vacinação de todos os que entrarem no Brasil. A decisão, porém, depende da edição de uma e portaria interministerial, mas o ministro da Justiça, André Torres, já se posicionou de forma contrária à medida. . A decisão, porém, depende da edição de uma portaria interministerial, mas o ministro da Justiça, André Torres, já se posicionou de forma contrária à medida.

PUBLICIDADE

A variante B.1.1.529 foi identificada pela primeira vez na África do Sul e tem causado preocupação junto às autoridades de saúde mundiais em função da sua capacidade de mutação, que já ultrapassa o número de 50 variantes, e pela incerteza da eficácia das vacinas contra a nova cepa.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE