Anvisa retira exigência de estudo em fase 3 para uso emergencial de vacinas contra Covid-19

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) irá modificar os requisitos mínimos para pedidos de uso emergencial de vacinas para Covid-19 nesta quarta-feira (3). A partir da mudança no texto, a Anvisa não fará mais a exigência de que a vacina esteja com testes na fase 3 sendo realizados no Brasil. A informação é do portal CNN Brasil.

A reportagem acrescenta que o critério era considerado um empecilho para a União Química, farmacêutica que pediu a liberação provisória da vacina russa Sputnik V e ainda não conseguiu a autorização para o estudo com o imunizante no país.

A eficácia da vacina Sputnik V para Covid-19 é de 91,6%, apontaram resultados preliminares publicados na 'The Lancet' nesta terça-feira (2).

