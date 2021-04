Anvisa se reúne e avalia se autoriza importação da vacina russa Sputnik

Ministro do STF Ricardo Lewandowski não atendeu a um pedido feito pela Agência de suspender o prazo de 30 dias para que o órgão decida se estados e municípios podem importar a Sputnik V edit

247 - A cúpula da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está reunida na noite desta segunda-feira (26) para decidir se autoriza a importação da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.

No último dia 13, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski estipulou prazo até o fim deste mês para que o órgão decida sobre a “importação excepcional e temporária” de doses do estimulante.

A agência pediu para que fosse suspenso o prazo de 30 dias para que o órgão decida se estados e municípios podem importar a Sputnik V. Nesta segunda, porém, Lewandowski não atendeu ao recurso.

