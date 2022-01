Após empresas paralisarem operações de navios de cruzeiro, governo acata recomendação da Anvisa e suspende atividade

Apoie o 247

ICL

247 - Após as operadoras de cruzeiros marítimos suspenderem suas operações no Brasil em função dos casos de Covid-19 a bordo,o governo federal anunciou, nesta segunda-feira (3) que iria acatar a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e suspender a temporada até o dia 21 de janeiro.

De acordo com o jornal O Globo, a decisão foi tomada após uma reunião com empresas do setor e com secretários de saúde estaduais e municipais e formalizada por meio de uma nota conjunta assinada pelos ministérios da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura, Justiça e Turismo.

"O Governo Federal continuará, nos próximos dias, a promover reuniões com municípios, estados e empresas para, juntos, reavaliarem a possibilidade do retorno das atividades", diz um trecho da nota. A recomendação da Anvisa para que a temporada de cruzeiros fosse suspensa foi feita no dia 31 de dezembro, após surtos de Covid-19 terem sido identificados entre passageiros e tripulantes.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE