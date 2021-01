Argentina relata reação adversa à Sputnik V em apenas 1% dos vacinados

Sputnik - Apenas 1% dos cidadãos argentinos, que receberam a vacina Sputnik V desenvolvida pela Rússia contra o coronavírus, mostraram uma leve reação adversa à injeção.

A informação foi divulgada neste sábado (2) pela emissora TN, citando o Ministério da Saúde do país.

De acordo com a mídia, 317 pacientes relataram febre e dores de cabeça de um total de 32.013.

A Argentina iniciou sua campanha de vacinação em massa com a vacina russa Sputnik V na última terça-feira (29). No início de dezembro, recebeu o primeiro lote de 300.000 doses do imunizante. Os profissionais de saúde são os primeiros a receber injeções da vacina.

A Sputnik V foi a primeira vacina contra Covid-19 registrada na Rússia e no mundo. Ela é 92% eficaz, com base nos dados dos primeiros 16.000 participantes do teste que receberam ambas as doses da vacina que é administrada em duas doses.

