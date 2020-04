Associação paraibana testa canabidiol contra o coronavírus em profissionais de saúde

A Abrace irá distribuir frascos com concentração de 2% de canabidiol para médicos com suspeita de infeção ou para os profissionais já infectados pelo novo coronavírus edit

247 - A única entidade autorizada a cultivar maconha com fim medicinal no país, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace), localizada em João Pessoa, irá distribuir frascos com concentração de 2% de canabidiol para médicos com suspeita de infeção ou para os profissionais já infectados pelo novo coronavírus.

A prioridade seria fazer o experimento com pacientes, mas após falar com um dos médicos da Abrace, Pedro Pierro, foi decidido iniciar o projeto com os profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus.

Quarenta médicos de todos o País serão divididos em dois em grupos. Um receberá frasco com óleo de canabidiol e o outro o placebo. Os médicos não saberão o que vão receber. A Abrace pretende realizar pesquisas com apoio de universidades.

Para Cassiano, há comprovações científicas das propriedades broncodilatadoras e anti-inflamatórias da cannabis. A Abrace também espera realizar o estudo com enfermeiros e pacientes com suspeita de Covid-19.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa