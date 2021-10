AstraZeneca diz que o seu coquetel contra a Covid-19 reduz casos graves e mortes pela doença

Apoie o 247

247 - A farmacêutica britânica AstraZeneca afirmou nesta segunda-feira (11) que um coquetel de drogas experimentais contra a Covid-19, desenvolvido pela instituição, se mostrou eficaz na redução de casos graves e mortes em pacientes não hospitalizados. Cerca de 900 pacientes foram acompanhados.

De acordo com o portal G1, os resultados do estudo não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica. A AstraZeneca produz a chamada vacina de Oxford - fabricada no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A farmacêutica disse que o remédio, chamado AZD7442, reduziu em 50% o risco do desenvolvimento de uma forma grave da doença e morte em pacientes sintomáticos.

