AstraZeneca testa medicamento que previne infecção pela Covid

247 - Cientistas britânicos estão testando um novo medicamento que pode impedir que alguém exposto ao coronavírus desenvolva a doença Covid-19, que, segundo especialistas, pode salvar muitas vidas. A terapia com anticorpos conferiria imunidade instantânea contra a doença e poderia ser administrada como um tratamento de emergência para pacientes internados em hospitais e residentes de lares para ajudar a conter os surtos. A reportagem é do jornal The Guardian.

Segundo a reportagem, Dra. Catherine Houlihan, virologista da University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) que está liderando um estudo chamado Storm Chaser sobre a droga, disse: “Se pudermos provar que este tratamento funciona e evitar que as pessoas expostas ao vírus para desenvolver o Covid-19, seria uma adição emocionante ao arsenal de armas que está sendo desenvolvido para combater esse vírus terrível. ”

A droga foi desenvolvida pela UCLH e AstraZeneca, a empresa farmacêutica que também, junto com a Universidade de Oxford, criou uma vacina que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde deve aprovar para uso na Grã-Bretanha na próxima semana. A equipe espera que o julgamento mostre que o cockt

