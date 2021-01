Atila: 'vacinação é para o sistema de saúde não colapsar, e não para poder ir pro bar'

247 - O divulgador científico Átila Iamarino afirmou, nas redes sociais, nesta terça-feira, 12, que a vacinação contra a Covid-19 é mais importante para o sistema de saúde não colapsar, mas não será o suficiente para eliminar completamente a pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, “o foco não é a proteção individual”, pois a “vacina não vai te liberar de distanciamento e máscara”. “Vacinação, por enquanto, é para diminuir o número de doentes e internados e não deixar o sistema de saúde colapsar. E não para eliminar o vírus e poder ir pro bar”, escreveu no Twitter.

“Vamos descobrir com Israel se é viável barrar o vírus vacinando um país inteiro. E nenhum país grande tem condições de vacinar nessa velocidade. Aqui a vacinação é pra liberar leito. O que todas com resultados anunciados fazem. O que tiver disponível no posto eu vou tomar”, reforçou.

“Está faltando oxigênio em Manaus, o que afeta todo mundo no hospital, quem tem Covid ou não. É isso que queremos evitar com vacinas. E todas que a Anvisa aprovar farão isso”, destacou.

