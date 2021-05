Atraso nas vacinas eleva para cinco milhões número de pessoas que não receberam a segunda dose

247 - Dados do da plataforma Open Datasus do Ministério da Saúde revelaram que o número de brasileiros que não receberam o reforço da segunda dose da vacina contra a Covid-19 triplicou em um mês (abril e maio), em virtude da interrupção da vacinação por falta de insumos e atraso na entrega dos imunizantes, sobretudo da Coronavac, principal vacina utilizada no país no Programa Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo , que coletou dados do Open Datasus de 13 de abril a 14 de maio, são 4.519.973 pessoas com a segunda dose da Coronavac atrasada e outras 532.737 com o imunizante da AstraZeneca/Oxford fora do prazo.

Cerca de 400 mil pessoas à espera da segunda dose da Coronavac aguardam o imunizante há mais de dois meses, prazo superior ao previsto na bula, que é de 28 dias para o reforço da segunda dose.

Embora o Ministério da Saúde e especialistas tenham confirmado que um atraso de poucos dias entre as doses não comprometerá a eficácia do imunizante, não há estudos para dizer qual seria o atraso máximo tolerado e se pessoas que demoram meses para receber a segunda aplicação deverão reiniciar o esquema vacinal.

