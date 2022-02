Autoridades sanitárias dos Estados Unidos divulgarão novas regras contra a covid-19, que devem ser mais flexíveis

Apoie o 247

WASHINGTON, 16 Fev (Reuters) - Autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que estão se preparando para a próxima fase da pandemia de COVID-19, à medida que os casos relacionados ao Omicron diminuem, incluindo a atualização das orientações do CDC sobre o uso de máscaras e o aumento da capacidade de testes nos Estados Unidos.

Os planos surgem quando um número crescente de estados dos EUA começa a aliviar as restrições do COVID-19 à medida que os casos diminuem. A média de sete dias de casos diários caiu 40% em relação à semana anterior, enquanto a média diária de internações caiu 28% e a média diária de mortes caiu 9%, segundo dados do CDC.

"Estamos caminhando para um momento em que a COVID não é uma crise, mas é algo contra o qual podemos nos proteger e tratar. O presidente e nossa equipe COVID estão planejando ativamente o futuro", disse Jeff Zients, coordenador de resposta à COVID-19 da Casa Branca.

"Nossa maior e primeira prioridade é combater a Omicron", disse Zients. "Ao mesmo tempo, estamos nos preparando para o futuro."

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estão avaliando novas orientações sobre o COVID-19, incluindo quando usar máscaras faciais, disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky, no mesmo briefing, acrescentando que a capacidade hospitalar será uma métrica importante.

O CDC espera que muitas das diretrizes revisadas sejam emitidas no final de fevereiro ou início de março, na mesma época em que os mandatos de máscaras em vários estados são suspensos, disse ela.

