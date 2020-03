Biólogo aponta que decisão de parar já produz resultados: 'situação pode ser melhor'

O biólogo Átila Iamarino atualizou as estimativas para o país, a partir das medidas de contenção e de isolamento adotadas em alguns estados brasileiros, "a situação do Brasil pode ser melhor". "Interromper agora as medidas de isolamento contra o novo coronavírus é querer voltar a uma realidade que não existe mais" edit

247 - Em novo vídeo, o biólogo Átila Iamarino traça, com base em estudos internacionais atualizados sobre o contágio do Coronavírus, uma nova uma projeção do Brasil diante das medidas de combate à disseminação da doença.

Na primeira análise, de 20 de março, o biólogo destacou que "se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção, só pela Covid-19 o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid-19".

Agora, segundo ele, as medidas de contenção e de isolamento tomadas em todo o mundo, mas principalmente no Brasil trouxeram uma nova perspectiva, mais positiva.

De acordo com Átila, os países que tomaram medidas de supressão e cedo, como fez o Brasil por decisão de alguns governadores, pode preservar a maior parte das vidas. “Pela comparação deles, o Brasil entra na população de países que não têm populações mais velhas, mas têm populações mais pobres em grandes densidades e que tem mais complicações como diabetes e hipertensão, o que tem mais motivos para a gente ter agido cedo”, destaca.

“Com o que a gente fez até agora, a gente pode ter ganhado tempo para aumentar essa infra e produzir o que mais a gente vai precisar daqui para frente que é teste”, completa.

Em entrevista à BBC Brasil, Átila afirma quie "interromper agora as medidas de isolamento contra o novo coronavírus é querer voltar a uma realidade que não existe mais".

Ele rebate Jair Bolsonaro, que tem insistido na necessidade de restabelecer o funcionamento do comércio e de outros serviços. "O mundo (e o Brasil) mudaram com a disseminação do novo coronavírus, e a preocupação de governos e empresas agora deveria ser a de se preparar para esta nova realidade", completa.