Bolsonaro diz que enviará comitiva a Israel em busca de spray contra Covid-19

Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta terça-feira (16/2), que o governo brasileiro vai enviar uma comitiva a Israel para tratar da importação do spray nasal contra a Covid-19 desenvolvido naquele país. O chefe do Executivo nacional telefonou para o primeiro-ministro daquele país, Benjamin Netanyahu, e eles conversaram sobre o assunto.

“Estamos acertando uma comitiva que vai a Israel ao hospital aí do spray para curar a Covid-19: EXO-CD24. Se Deus quiser, vai dar certo”, disse Bolsonaro durante transmissão ao vivo em seu Facebook, enquanto caminhava por uma praia do litoral catarinense, onde passa o feriado de Carnaval.

Na visão do mandatário brasileiro, o remédio “tem tudo para revolucionar o tratamento da Covid-19”.

