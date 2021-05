Bolsonaro finge solidariedade com morte de Paulo Gustavo e causa revolta: "cínico", "verme" e "assassino"

Houve um verdadeiro levante de indignação nas redes sociais entre a noite e a madrugada desta quarta depois que Bolsonaro postou um tuíte expressando falsa tristeza pela morte do ator Paulo Gustavo. Ele tuitou duas horas depois de Lula edit

247 - Duas horas depois de Lula expressar sua tristeza pela morte do ator Paulo Gustavo por Covid na noite de ontem, Jair Bolsonaro foi ao Twitter e postou às 0h20 desta quarta-feira um texto que causou revolta na Internet.

Bolsonaro escreveu: “Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid.”

Imediatamente começaram reações em massa ao pronunciamento daquele que já é apontado na CPI da Covid como responsável pelas mais de 410 mil mortes na pandemia: “cínico”, “verme” e “assassino” foram algumas das reações.

Veja tuítes publicados :

Você vai pagar pelos seus crimes, seu monstro. Cínico. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 5, 2021

Teu projeto segue de vento em popa. É a tua “imunidade de rebanho”, é o seu tratamento precoce, que custa a vida de pessoas brilhantes como o Paulo. Lava tua boca pra falar dele, seu verme. — maria bopp (@mariabopp) May 5, 2021

Falso! Nojento

A culpa das vítimas da Covid-19 está na sua conta. Vc q fez nadA p evitar o caos, são mais de 400 mil mortos! Vc incentiva aglomeração, não usar máscara, recusou a compra de vacinas e ficou fazendo propaganda p cloroquina

A culpa é tua! Tdas as mortes são culpa tua pic.twitter.com/YbP34K4C5F May 5, 2021

essa é a primeira vez que eu vejo o assassino prestando homenagem à vítima — gabsel 🌿 (@_jkvgabs) May 5, 2021

Precisou morrer uma pessoa que o Brasil inteiro ama para você demonstrar solidariedade às vítimas do vírus que você menosprezou e ajudou (e continua ajudando) a disseminar, não é seu vagabundo? Desce desse palanque que seu futuro é a cadeia, maneiro genocida, assassino! pic.twitter.com/xLCorKhhye — Dilma Bolada (@diImabr) May 5, 2021

Sua irresponsabilidade faz isso com o Brasil o tempo todo. É culpa tua! — enme (@enmepaixao) May 5, 2021

GENTE! Não é finitude da vida, não é Deus, não é orixá, é descaso público, é projeto de morte. Todas essas mortes poderiam ser evitadas. — Bianca Peçanha (@biancatpe) May 5, 2021

Você matou o Paulo Gustavo quando

- Disse que era só uma gripezinha

- Quis enfiar cloroquina na rabo de todo mundo, até nebulizada

- Recusou vacinas 11 vezes

- Aglomerou mais de cem vezes e sabotou o isolamento

- Recusou uso de máscara

- Deixou faltar oxigênio



Assassino! — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) May 5, 2021

Vc tem culpa pra sempre do luto de Thales e de maridos, esposas, filhos, pais e amigos de mais de 400 mil brasileiros — Reumalho (@reumalho) May 5, 2021

