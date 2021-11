Bolsonaro retira condecoração de pesquisador contrário ao uso da cloroquina para Covid

Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda coordenou o estudo no Amazonas que concluiu de forma contrária ao uso da cloroquina para a Covid-19 edit

247 - Jair Bolsonaro retirou nesta sexta-feira (5) a Ordem Nacional do Mérito Científico concedida nesta quinta (4) ao pesquisador Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda. A decisão foi publicada no "Diário Oficial da União". A reportagem é do portal G1.

A ordem foi criada em 1993 para "condecorar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à Ciência, à Tecnologia e à Inovação."

Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda coordenou o estudo no Amazonas que concluiu de forma contrária ao uso da cloroquina para a Covid-19. Lacerda também se manifestou abertamente contra o uso do medicamento e foi vítima de ameaças.

Bolsonaro costuma defender o uso da cloroquina contra a Covid, induzindo o laboratório do Exército brasileiro a produzir milhares de comprimidos que encalharam nos estoques.Vale ressaltar que estudos científicos já comprovaram a ineficácia do medicamento para a doença. Além disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também já reconheceu a ineficácia da cloroquina; a Associação Médica Brasileira (AMB) diz que o uso do medicamento para Covid deve ser banido; e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), que a cloroquina não tem efeito para a doença.

