"Bolsonaro vem subestimando a seriedade do coronavírus", diz ACM Neto

Segundo o prefeito de Salvador e presidente do DEM, ACM Neto, "estados e municípios até agora não tiveram nenhuma ajuda concreta" do governo federal edit

247 - O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, voltou a criticar a política de Jair Bolsonaro frente ao combate ao coronavírus. Com o partido ocupando a pasta de maior importância na atual conjuntura, a da Saúde, com o ministro Luiz Henrique Mandetta, além de outras duas patas: Tereza Cristina (Agricultura) e Onyx Lorenzoni (Cidadania e ex-chefe da Casa Civil), ACM Neto disse em entrevista ao blog de Teles Faria, do UOL, que o pronunciamento de Bolsonaro foi ofensivo "às famílias que já tiveram vítimas do coronavírus, vítimas fatais".

"Na minha opinião, desde o início desse processo o presidente Jair Bolsonaro vem subestimando a seriedade do coronavírus", disse.

Segundo ele, o país precisa de "um presidente que unisse o país, que construísse pontes, que fizesse um canal direto de comunicação com governadores e prefeitos" e reclama que "estados e municípios até agora não tiveram nenhuma ajuda concreta" do governo federal.

"Nós não temos hoje dois caminhos a seguir, só tem um caminho: injetar dinheiro na economia. É dar apoio ao mais pobre, à pessoa para não morrer de fome", defende.