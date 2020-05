Boris Johnson anuncia relaxamento do lockdown

O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou que a flexibilização do lockdown acontecerá a "passos cuidadosos" edit

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste domingo (10) medidas de flexibilização do lockdown. Ele ressaltou que o relaxamento acontecerá sob "passos cuidados".

"A partir desta quarta-feira, queremos incentivar as pessoas a praticar uma quantidade ilimitada de exercícios ao ar livre", disse o primeiro-ministro.

"Você pode se sentar no parque para tomar sol, pode dirigir para outros lugares, pode até praticar esportes, mas apenas com membros de sua própria casa. Trabalhe de casa se você puder, mas, se você tiver que ir para o trabalho, se possível, vá de carro ou, melhor ainda, andando ou de bicicleta. Ainda não é hora de terminar o lockdown nesta semana. Nós estamos tomando os primeiros passos bem cuidadosos para mudar nossas medidas. Seria loucura agora jogar fora tudo que conquistamos com uma nova onda de casos. Precisamos ficar alertas. Temos que continuar controlando o vírus e salvando vidas", explicou Boris Johnson.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.