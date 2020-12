Brasil atinge recorde diário de casos de Covid e passa dos 7 milhões, enquanto governo atrasa vacina

O Brasil registrou 70.574 novos casos e 936 mortes de Covid-19 nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde. Um recorde de casos diários no país desde o início da pandemia do novo coronavírus edit

247 - O Brasil registrou 70.574 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 16. Trata-se de um recorde de casos diários no país desde o início da pandemia do novo coronavírus. O ministério também registrou 936 mortes pela doença em um dia.

Além disso, o número de infectados pela Covid-19 no Brasil passou de 7 milhões, chegando em 7.040.608. Já o número de vítimas fatais pelo vírus subiu para 183.735.

Enquanto isso, o governo Jair Bolsonaro atrasa a vacinação no Brasil e todo um setor busca reabrir a economia e retomar as aulas presenciais no país.

