Brasil de Bolsonaro é o segundo país com mais mortes por Covid-19 por milhão de habitantes

O Brasil, vítima do negacionismo bolsonarista, alcançou a segunda posição do ranking no mesmo dia em que atingiu o patamar de 400 mil mortos pela pandemia

247 - Governado por Jair Bolsonaro e sua equipe, pautados no negacionismo, o Brasil já é o segundo país com população acima de 20 milhões de habitantes com mais mortes por Covid-19 por milhão.

A marca foi atingida nesta quinta-feira (29), quando o país alcançou a marca de 400 mil mortes pela doença. Com o avanço da pandemia no Brasil, o Reino Unido cai para a terceira posição no ranking de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes. A Itália continua sendo líder.

Os dados são do site Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, e do Worldometer. As plataformas consideram somente os países com mais de 20 milhões de habitantes porque populações menores podem causar distorções estatísticas.

