Brasil demonstra interesse em programa mundial de vacinas contra a Covid-19, segundo OMS

247 - O Brasil, segundo reportagem do jornal O Globo, apresentou um interesse em participar do programa de financiamento chamado 'COVAX Facility', mecanismo que foi organizado para facilitar o acesso às vacinas contra o coronavírus, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (15).

Outros 74 países também declararam interesse no projeto. A OMS destacou, no entanto, que todos custearão as vacinas com seus próprios orçamentos. Pelo programa, países de baixa renda poderão ser apoiados por meio de doações voluntárias ao Compromisso de Mercado Avançado (AMC) da Gavi.

Vacina russa passa em testes e lançamento está previsto para agosto

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (13) a conclusão de parte dos testes clínicos necessários para comprovar a eficácia da imunização contra o Covid-19 e, a partir disso, a distribuição em larga escala a população. A expectativa é de que a oferta comece já em agosto, segundo o portal UOL.

"A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura", disse Yelena Smolyarchuk, chefe do centro de pesquisas clínicas da Universidade Sechenov, à agência de notícias estatal TASS.

Segundo a reportagem, a vacina aprovada foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei e a iniciativa do governo russo. Segundo o diretor da instituição, Alexander Gintsburg, a previsão é que a vacina "entre em circulação civil" entre 12 e 24 de agosto.

