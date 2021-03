Brasil deverá chegar a 500 mil mortos por Covid-19 em até 3 meses, diz ex-ministro Arthur Chioro

Ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, afirmou que o Brasil deve passar dos 500 mil mortos por Covid-19 em dois ou três meses. Projeção se baseia no avanço do número de óbitos nos últimos meses edit

Luísa Fragão, Revista Fórum - O médico sanitarista e ex-ministro da Saúde durante o governo de Dilma Rousseff (PT), Arthur Chioro, afirmou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta quarta-feira (3), que o Brasil deve passar dos 500 mil mortos por Covid-19 em dois ou três meses.

O ex-ministro da Saúde lembrou de um estudo divulgado em março de 2020 – início da pandemia no Brasil – pela universidade britânica Imperial College. O artigo apresentava projeções do número de óbitos em diversos países do mundo.

“Se o Brasil tivesse feito a lição de casa, ainda assim nós teríamos 44 mil mortes. No pior cenário, chegaríamos a 1,1 milhão de óbitos”, comentou o médico.

A projeção que Chioro faz para os próximos meses se baseia no avanço do número de óbitos nos últimos meses. O ex-ministro apontou o rápido crescimento de vítimas fatais da doença entre o final do ano passado e começo deste ano.

