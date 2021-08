Brasil está entre os cinco países do mundo com mais mortes por milhão pela Covid-19

Em dois meses, Brasil vai da 10ª à 5ª posição entre os países com mais mortes edit

247 - Entre 10 de junho e 10 de agosto, o Brasil ultrapassou Eslováquia, Montenegro, Bulgária, San Marino e Macedônia. A média brasileira de mortes caiu para menos da metade no período, mas o patamar continua entre os mais altos do mundo.

Em dois meses, o Brasil avançou da 10ª para a 5ª posição entre os países com mais mortes por milhão de habitantes pela Covid-19. Os dados são da "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford, informa o G1.

No período, as mortes por Covid-19 no Brasil passaram de 2.267 por milhão para 2.657 por milhão. Nesta quinta-feira (19), era de 2.694 por milhão.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo com mais mortes pelo coronavírus: 573.658. Em primeiro, estão os Estados Unidos, com 626.225.

Veja a lista de países com mais mortes proporcionais por Covid-19 do mundo:

Peru: 6.081 óbitos a cada 1 milhão de habitantes

Hungria: 3.110

Bósnia e Herzegovina: 2.962

República Tcheca: 2.837

Brasil: 2.694

Macedônia do Norte: 2.691

Bulgária: 2.653

San Marino: 2.651

Montenegro: 2.646

Colômbia: 2.435

Argentina: 2.430

Eslováquia: 2.298

Bélgica: 2.184

Paraguai: 2.174

Eslovênia: 2.134

Itália: 2.127

Croácia: 2.020

Polônia: 1.989

México: 1.949

Reino Unido: 1.939

Dos países à frente do Brasil, o mais populoso é o Peru (32,5 milhões de habitantes). Em seguida estão República Tcheca (10,7 milhões), Hungria (9,6 milhões) e Bósnia e Herzegovina (3,3 milhões).

