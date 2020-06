Brasil lidera há 3 semanas em registros de novos casos de coronavírus

Desde o dia 31 de maio foram constatados em média 31,1 mil novos casos da Covid-19 no Brasil. Em seguida vem os EUA, com 28,3 mil edit

247 - Desde o dia 31 de maio, quando se tornou o País onde o coronavírus mais cresce, o Brasil lidera o ranking global de novos registros de infectados e de lá pra cá foram constatados em média 31,1 mil novos casos, seguido pelos Estados Unidos (28,3 mil) e pela Índia, em terceiro lugar, 13,8 mil.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o panorama do Brasil, que ultrapassou um milhão de casos no total e tem mais de 50 mil mortos, pode ser ainda pior.

“São dois países com péssima direção. O que o governo Trump fez lá e o governo Bolsonaro fez aqui, só podia terminar nisso mesmo. São países que foram negacionistas”, diz Paulo Lotufo, epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP. A entrevista foi publicada no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais do coronavírus, o Brasil tem 1,1 milhão de confirmações e 52,7 mil mortes provocadas pela Covid-19. Os Estados Unidos têm 2,4 milhões de casos e 123 mil óbitos.

