Brasil não está fazendo o número suficiente de testes contra a Covid-19, alerta OPAS

O diretor para doenças transmissíveis da Opas, Marcos Espinal, que a entidade está "preocupada" com o Brasil na pandemia de Covid-19 e afirmou que a situação do país é "delicada" edit

247 - O diretor para doenças transmissíveis da Opas, Marcos Espinal, declarou nesta terça-feira (2) que a entidade está "preocupada" com o Brasil na pandemia de Covid-19 e afirmou que a situação do país é "delicada". A entidade é o braço regional da OMS nas Américas. A informação é do portal G1.

"A situação no Brasil é delicada e estamos muito preocupados, porque o que temos visto é um aumento nos casos, aumento na mortalidade na última semana. As medidas de mitigação precisam continuar a ser implementadas", afirmou Espinal.

"Não podemos generalizar, porque o Brasil é um país vasto, e os estados são diferentes. Os governadores precisam continuar a implementar as medidas", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.