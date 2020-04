Brasil passa dos 10 mil casos de coronavírus notificados e tem 72 mortos em 24 horas

Brasil ultrapassa a casa dos 10 mil casos de coronavírus notificados e as 72 mortes anunciadas neste sábado representam um salto de 30% em relação ao cenário de sexta edit

247 - O Ministério da Saúde anunciou neste sábado (4) que subiu para 431 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil —aumento de 72 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, um aumento de 20% em relação a sexta-feira. No total, são 10.278 casos oficiais no país até agora, segundo o governo —1.146 casos novos de ontem para hoje.

O quadro oficial da doença é

431 mortes

10.278 casos confirmados

4,2% é a taxa de letalidade

Estes números não consideam a subnotificação, ou seja, os doentes e mortos devido ao coronavírus que não constam nos registros oficiais.

Na sexta-feira (3), havia 9.056 casos confirmados e 359 mortes. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentadas 72 mortes em 24 horas, o que significa um aumento de 20%.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso