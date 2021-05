Brasil perdeu mais vidas para a Covid desde o início da vacinação do que antes

247 - Desde o início da vacinação, em 17 de janeiro deste ano, o Brasil perdeu mais vidas para a Covid-19 do que antes da primeira dose do imunizante aplicada.

O período de vacinação no País corresponde a apenas quatro meses e 11 dias e contabilizou 249.198 óbitos em decorrência do vírus.

Enquanto o período anterior, desde o início da pandemia até a primeira dose da vacina aplicada na enfermeira Mônica Calazans, são onze meses e 209.847 mortes.

A comparação foi trazida à tona pelo biólogo e pesquisador Átila Iamarino no Twitter nesta sexta-feira (28). “Muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas com mais doses. Fruto do ritmo lento, falta de segunda dose e descontrole dos casos. Esse é o tamanho da nossa negligência”, postou.

‘Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar’

Nesta quinta-feira (27), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, demonstrou em depoimento à CPI da Covid como o governo Bolsonaro boicotou a vacinação contra a Covid-19.

Segundo ele, o País poderia ter 60 milhões de vacinas em dezembro do ano passado se o governo federal não tivesse ignorado as propostas da instituição. Na ocasião, disse ele, o Butantan tinha 5,5 milhões de doses da Coronavac prontas para aplicação, e o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação na pandemia.

Dimas Covas qualificou de “inusitado” o fato de a Coronavac não ter sido incorporada no Programa Nacional de Imunização (PNI) desde o início, o que levou o Butantan a custear com todas as despesas no processo de importação e fabricação da vacina. Ele disse ainda que “foi frustrante” Bolsonaro negar a compra da vacina pelo governo federal, o que sempre havia acontecido na história do país.

