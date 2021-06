Brasil receberá vacinas doadas pelos Estados Unidos

Ainda não se sabe, no entanto, quantas doses o Brasil receberá, já que terá que dividir a doação de 6 milhões de doses com outros países da América Latina edit

247 - Os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista com mais de 40 países que receberão uma parte do primeiro lote de doações de vacinas contra a Covid-19, com 25 milhões de doses, anunciaram as autoridades norte-americanas nesta quinta-feira (3).

Ainda não se sabe, porém, quantas doses o Brasil receberá, porque terá que dividir 6 milhões de doses com 14 nações da América Latina.

Por Jeff Mason e Carl O'Donnell (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou nesta quinta-feira como o país deve compartilhar cerca de 25 milhões das 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 previstas com o resto do mundo.

Os Estados Unidos doarão quase 19 milhões de doses por meio do consórcio global de acesso a imunizantes Covax Facility, disse ele em um comunicado.

Por meio da Covax, cerca de 6 milhões de doses iriam para a América Latina e o Caribe, algo em torno de 7 milhões para o Sul e Sudeste Asiático e aproximadamente 5 milhões para a África.

As doses restantes, que chegam a pouco mais de 6 milhões, iriam diretamente dos Estados Unidos para países como Canadá, México, Índia e Coreia, disse ele.

