Brasil registra 1.349 novas mortes por Covid-19 e total chega a 32.548 óbitos

Sputnik Brasil - Nesta quarta-feira (3), o Brasil registrou um recorde de 1.349 mortes causadas pelo novo coronavírus, chegando a 32.548 óbitos desde o início da pandemia.

O número de casos do novo coronavírus chegou a 584.016 com o registro de 28.633 casos nas últimas 24h. Ainda segundo os dados do Ministério da Saúde, há 312.851 pacientes sendo tratados da doença e 238.617 pessoas já foram curadas.

Na terça-feira (2), o Brasil registrava 31.199 mortes no total e 555.383 casos confirmados da COVID-19.

Com a atualização de hoje, o Brasil segue como o segundo país do mundo em número de casos e como o quarto país do mundo em número de mortes causadas pelo novo coronavírus, atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália.

O Brasil está cada vez mais próximo da Itália em número de mortes, que hoje tem 33.601 óbitos registrados, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Os estados brasileiros mais afetados pela pandemia seguem sendo São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo tem 123.483 casos confirmados e 8.276 mortes. O Rio de Janeiro tem 59.240 casos e 6.010 mortes. Logo após vêm: Ceará, com 56.056 casos e 3.605 mortes; Pará, com 44.774 casos e 3.193 mortes; e Amazonas, com 44.347 casos e 2.138 mortes.

