Brasil registra 1.803 mortes por Covid-19 no domingo mais letal da pandemia

País acumula um total de 353.137 óbitos desde o início da pandemia, segundo relatório do Conass divulgado neste domingo (11) edit

Sputnik - O Brasil registrou neste domingo (11) 1.803 mortes pela COVID-19 em 24 horas, o maior número para um domingo em toda a pandemia.

Além das 1.803 mortes, o país contabilizou também 37.017 novos casos confirmados da COVID-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Foi o domingo mais fatal desde o início da pandemia, tendo superado os números de 28 de março, quando 1.656 óbitos entraram na contagem. Ao todo, o país soma 353.137 vítimas da doença causada pelo novo coronavírus.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes está em 168, a 14ª mais alta do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 31 milhões de casos.

O estado de São Paulo, que tem os maiores números de infecções e mortes confirmadas pela doença no país, registrou 510 vítimas nas últimas 24 horas.

Com relação à vacinação, foram aplicadas 30,1 milhões de doses, sendo 23,1 milhões referentes à primeira dose, e 6,9 milhões, à segunda. Os números correspondem a 10,9% e 3,2% da população, respectivamente.

Saiba mais informações de cada estado no relatório completo do Conselho.

