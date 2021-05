Brasil registra 1.899 novas mortes por Covid-19 e total atinge 448.208

Também foram contabilizados, de acordo com o Ministério da Saúde, 76.490 novos casos, com o total avançando para 16.047.439. O Brasil tem o segundo maior número de mortes no mundo, atrás apenas dos EUA edit

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 1.899 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 448.208, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 76.490 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.047.439.

O Brasil tem o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

O país lidera na América Latina, região que ultrapassou na sexta-feira a casa de 1 milhão de óbitos por Covid-19, conforme dados compilados pela Reuters.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou neste sábado às marcas de 3.180.595 casos e 107.497 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.511.756 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 49.438 mortes.

O governo federal ainda reporta 14.462.432 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.136.799 pacientes em acompanhamento.

(Redação Brasília)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.