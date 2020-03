Brasil registra 15 novas mortes por coronavírus e vítimas fatais chegam a 92

O número de casos confirmados subiu para 3.417. O estado com o maior número de casos é São Paulo, com 1.233, seguido pelo Rio de Janeiro, com 493 edit

Sputnik - O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (27) balanço atualizado sobre o novo coronavírus: o número de casos confirmados subiu para 3.417, com 92 mortes.

O estado com o maior número de casos é São Paulo, com 1.233, seguido pelo Rio de Janeiro, com 493.

A taxa de letalidade da COVID-19, doença causada pelo vírus, é de 2,7%.

No informe anterior, quando foi completado um mês de circulação do coronavírus no país, os números apontavam 77 mortes e 2.915 casos confirmados.

Em relação às vítimas fatais, o aumento foi de 19% frente ao dia anterior, já ante os caos, a alta foi de 17%.

Brasil repete curva da Itália e Espanha

Segundo especialistas, o Brasil está repetindo a curva de contaminação de Espanha e Itália, atualmente entre os países mais atingidos pela epidemia.

Nos 30 primeiros dias após o primeiro caso, a Itália registrava 1.700 casos e 21 mortes. A Espanha, por sua vez, registrava 45 casos e nenhuma morte.

A maioria dos países do mundo adotou o isolamento social para conter a disseminação do vírus, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O presidente Jair Bolsonaro vem defendendo o fim do confinamento e o isolamento vertical, apenas de idosos e grupos de risco para a doença.