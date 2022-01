Brasil registra 183 mil novos casos e 487 mortes por Covid-19

Segundo dados do Ministério da Saúde, o total de infectados subiu para 24.311.317 edit

247 - Brasil registrou 183.722 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Desde o começo da pandemia, o total de infectados subiu para 24.311.317.

Também foram reportadas 487 novas mortes causadas pela Covid em todo o país, elevando o total de óbitos para 623.843 desde março de 2020.

De acordo com o governo federal, houve 21.926.277 casos recuperados de covid-19 no país até o momento, com outros 1.761.197 em acompanhamento