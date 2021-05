Brasil registra 2.398 novas mortes por Covid-19 e total atinge 454.429

Por Gabriel Araújo (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 2.398 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 454.429, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 80.486 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.274.695.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou, em boletim publicado nesta quarta-feira, para um recrudescimento da pandemia nas próximas semanas. Mantidas as tendências atuais, disse a entidade, seu estudo sinaliza uma nova elevação do número médio de óbitos, para um patamar em torno de 2.200 por dia, em comparação ao patamar atual em torno de 1.900.

Segundo a Fiocruz, o índice de positividade dos testes para diagnóstico da Covid-19 permanece elevado, demonstrando a circulação intensa do vírus, enquanto o processo de rejuvenescimento da pandemia prossegue, o que torna mais críticas as consequências entre grupos mais jovens.

"Esse contexto vai gerar novas pressões sobre todo o sistema de saúde. O aumento no número de internações, demonstrado pelo novo aumento das taxas de ocupação dos leitos de UTI é resultado desse novo quadro da pandemia no Brasil", disseram os pesquisadores da fundação.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo atingiu nesta quarta-feira as marcas de 3.226.875 casos e 109.241 mortes. O governo paulista indicou que manterá sua atual fase de transição da quarentena.

"Avaliamos nesta semana de que não seria ainda o momento de poder avançar como havia sido pensado na semana anterior... Continuamos tendo uma circulação alta do vírus, com novos casos, então devemos manter todas as medidas de segurança", disse em entrevista coletiva o coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes.

Conforme dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.536.112 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 49.899 mortes.

O governo federal reporta 14.733.987 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.086.279 pacientes em acompanhamento.

