Brasil registra 224 mil novos casos de Covid-19 e bate recorde de contaminações

País também notificou 570 novas mortes, segundo dados do Conass

247 - A expansão do coronavírus segue desenfreada no Brasil. Nas últimas 24 horas, o País registrou 224.567 novos casos confirmados de Covid-19, um recorde de contaminações desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass).

Com os novos casos, o total de infectados pela doença subiu para 24.535.884.

O País também notificou 570 novas mortes pela Covid-19, o que elevou o total de mortes na pandemia para 624.413.

Confira os registros por estados:

