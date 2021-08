Brasil registra 30.872 novos casos e 894 mortes por Covid-19 em 24h

(Por Gabriel Araujo) (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 894 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 575.742, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 30.872 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 20.614.866, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

Dados publicados pelo Imperial College de Londres nesta terça-feira fixaram a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil em 0,99, uma alta em relação ao índice de 0,98 visto na semana passada.

A cifra significa que cada 100 pessoas com o vírus o transmitem para outros 99 indivíduos, indicando uma desaceleração no contágio --o que ocorre quando a taxa permanece abaixo do patamar de 1--, mas em ritmo menor do que na semana passada.

