Brasil registra 33 mil novos casos e 551 mortes por Covid-19

País tem mais de 10% dos óbitos devido à doença no mundo; Anvisa aprovou uso emergencial de duas vacinas contra o novo coronavírus edit

Revista Fórum - Neste domingo (17), o Brasil registrou 551 novas mortes devido à Covid-19. O país vinha de cinco dias seguidos com mais de mil óbitos. Dessa forma, já são 209.847 as vidas perdidas para a doença no país.

O número representa mais de 10% do total de mortes devido à doença em todo o mundo: 2,038 milhões. No entanto, o país tem apenas 2,7% da população do planeta.

O boletim do Ministério da Saúde deste domingo informou que o país tem 33.040 novos diagnósticos confirmados da doença. Isso eleva para 8.488.099 o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil.

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais