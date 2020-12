Brasil registra 53.347 novos casos de Covid-19 e mais 770 mortes

Estado mais afetado pela doença no país, São Paulo atingiu nesta quinta as marcas de 1.316.371 casos e 43.661 mortes edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 53.347 novos casos de coronavírus, ultrapassando o patamar de 50 mil casos pelo terceiro dia consecutivo e atingindo um total 6.781.799 infecções, informou o Ministério da Saúde.

Também foram reportadas 770 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que faz com que o total de óbitos no país alcance 179.765, acrescentou o ministério.

Passando por um repique da doença, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado mais afetado pela doença no país, São Paulo atingiu nesta quinta as marcas de 1.316.371 casos e 43.661 mortes.

“Infelizmente nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, que vem mostrando nos últimos dias, nas últimas três semanas, um aumento das médias móveis de mortes, de internações e de casos”, disse o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, ao citar números nacionais em entrevista coletiva.

Ele acrescentou que o país não apenas não está no final da pandemia, como também precisa estar vigilantes com a velocidade da instalação de novos casos, óbitos e internações, e defendeu que a população busque seguir as recomendações sanitárias.

“As pessoas livres, circulando como se nada estivesse acontecendo... (colocam) todos em risco, inclusive o nosso sistema de saúde”, afirmou.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas (453.364 casos, 10.499 mortes), mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados (381.644 casos, 23.546 mortes).

