Brasil registra 566 novas mortes por Covid-19 e total de óbitos vai a 120.828

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 566 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 120.828, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 16.158 novos casos da doença, atingindo um total de 3.862.311 infecções confirmadas.

Os domingos costumam trazer números mais baixos de casos de Covid-19 e também de óbitos em comparação com os demais dias da semana devido a um atraso na realização de testes pelos Estados

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui ainda 3.031.559 pacientes recuperados da doença e 709.924 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.

