Brasil registra mais 1.318 mortes por Covid-19 e total vai a 554.497

Por Pedro Fonseca (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.318 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 554.497, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 42.283 novos casos de coronavírus, colocando o total de infecções confirmadas no país em 19.839.369.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

PUBLICIDADE

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de imunização.

A média diária de mortes nos sete dias até quarta-feira era de 1.082, de acordo com cálculos da Reuters, em comparação com quase 3.000 mortes em média por dia no pico da pandemia no país, em abril deste ano.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.